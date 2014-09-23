Праздник велосипеда в день города

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня, в рамках празднования 65-летия города Сумгайыт, при поддержке Федерации Велоспорта Азербайджана в "молодежном городе" был организован велопробег среди любителей. Как сообщает Report, в ежегодном пробеге, который проводится в четвертый раз, приняло участие свыше 150 любителей велосипеда в различных возрастных категориях.

За велогонкой наблюдал глава исполнительной власти Сумгайыта Эльдар Азизов. Велосипедистам предстояло преодолеть 10 км по улицам города. Победители гонки были награждены денежными призами и ценными подарками.