Праздник велосипеда в день города

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня, в рамках празднования 65-летия города Сумгайыт, при поддержке Федерации Велоспорта Азербайджана в "молодежном городе" был организован велопробег среди любителей. Как сообщает Report, в ежегодном пробеге, который проводится в четвертый раз, приняло участие свыше 150 любителей велосипеда в различных возрастных категориях.
За велогонкой наблюдал глава исполнительной власти Сумгайыта Эльдар Азизов. Велосипедистам предстояло преодолеть
İlkin PirəliАвтор новости
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