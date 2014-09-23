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    Азербайджанские волейболистки стартуют на чемпионате мира

    Сборная Азербайджана проведёт первый матч против Японии

    23 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Италии берет старт чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Как сообщает Report, 24 команды участницы, в числе которых и сборная Азербайджана поведут борьбу за звание лучшей команды планеты. Команды сыграют в 4-х группах. 

    Команда Азербайджана попала в группу "D" с Бельгией, Китаем, Кубой, Пуэрто-Рико и Японией. Сегодня в первом матче подопечные Фаика Гараева сыграют против команды Японии. Время начала матча в 20:00 по бакинскому времени. Матчи группы "D" пройдут в городе Бари.

    Отметим, что это третий чемпионат мира для нашей сборной. В 1994 году Азербайджан стал девятым, а в 2006  - тринадцатым.

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