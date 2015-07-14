Погорельцам из Бинагадинского района выдана компенсация в размере 5 000 манатов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Жителям, получившим травмы в результате пожара в 16-этажном здании в Бинагадинском районе, выдана компенсация в размере 5 000 манатов.

Об этом Report сообщили погорельцы.

Компенсация выдана получившим при пожаре травмы более 50-ти жильцам. Деньги им выдали в "Kapital Bank".

Напомним, что до сегодняшнего дня каждой семье было выдано по 2500 манатов на аренду жилья. Она предусмотрена для 5-месячной аренды.

Отметим, что 19 мая в 16-этажном здании в Бинагадинском районе Баку по адресу проспект "Азадлыг", 200/36 произошел пожар.

В результате трагедии погибли 15 человек, четверо из которых несовершеннолетние дети, более 50 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и отравления.

По факту Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.2 (халатность, повлекшая за собой тяжелые последствия) УК. Кроме того, была создана оперативно-следственная группа в составе опытных специалистов Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

По факту пожара арестованы 4 человека.