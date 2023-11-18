Жительница Забуха: Сегодня у нас самый счастливый день

Сегодня у нас самый счастливый день.

Сегодня у нас самый счастливый день.

Как передает Report , об этом сказала журналистам возвращающаяся к родному очагу жительница села Забух Лачынского района Саадет Гулиева перед отъездом.

По ее словам, забухцы с большой радостью отправляются на родную землю.

"В ближайшее время в Лачын вернется мой сын со своей семьей. Желаю, чтобы и другие бывшие переселенцы испытали это чувство. Я уехала из Забуха с двумя маленькими детьми в возрасте 28 лет. Теперь у меня трое детей, и все они вернутся в родное село", - добавила она.

Напомним, что сегодня в село Забух Лачынского района из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку выехал очередной миграционный караван.

Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 71 семьи или 291 человека.