Жительница Физули: Очень рады возвращению на родную землю

"Очень рады возвращению на родную землю".

"Очень рады возвращению на родную землю".

Об этом сообщила Report жительница Физули Назиля Алиева, которая сегодня возвращается в родные края в рамках переселения бывших вынужденных переселенцев.

Она отметила, что в настоящее время для жителей Физули созданы все условия.

"Хочу выразить благодарность нашему президенту Ильхаму Алиеву, подарившему нам эту радость, преклоняю голову перед гази и шехидами"

В Физули созданы очень хорошие условия. Дома комфортные, есть горячая вода и электричество", - добавила Н.Алиева.

Отметим, что очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физулинского района отправилась в родные края из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку. На данном этапе в Физули переселяется еще 21 семья (88 человек). Все они будут размещены в недавно построенных в городе Физули домах.

Таким образом, в Физули будет обеспечено постоянное проживание 208 семей - 749 человек.