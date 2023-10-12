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Жительница Физули: Очень рады возвращению на родную землю

Жительница Физули: Очень рады возвращению на родную землю "Очень рады возвращению на родную землю".
Социальная защита
12 октября 2023 г. 08:26
Жительница Физули: Очень рады возвращению на родную землю

"Очень рады возвращению на родную землю".

Об этом сообщила Report жительница Физули Назиля Алиева, которая сегодня возвращается в родные края в рамках переселения бывших вынужденных переселенцев.

Она отметила, что в настоящее время для жителей Физули созданы все условия.

"Хочу выразить благодарность нашему президенту Ильхаму Алиеву, подарившему нам эту радость, преклоняю голову перед гази и шехидами"

В Физули созданы очень хорошие условия. Дома комфортные, есть горячая вода и электричество", - добавила Н.Алиева.

Отметим, что очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физулинского района отправилась в родные края из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку. На данном этапе в Физули переселяется еще 21 семья (88 человек). Все они будут размещены в недавно построенных в городе Физули домах.

Таким образом, в Физули будет обеспечено постоянное проживание 208 семей - 749 человек.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: “Doğma yurdumuza qayıtmağımıza çox şadıq”

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