Создание по инициативе Лейлы Алиевой общественных пляжей встречено горожанами с одобрением - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Создание в Баку общественных пляжей по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой было встречено жителями столицы с одобрением.

Съемочная группа Report побывала на общественном пляже, созданном на участке в 6 га на территории пляжа "Шихово" по адресу Сабаильский район, Сальянское шоссе, 32.

Отдыхающие выразили удовлетворение созданными здесь условиями и выразили признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева, учредителю и руководителю Общественного объединения IDEA Лейле Алиевой.

Кроме того, в эксплуатацию были сданы новые общественные пляжи в поселках Пиршаги и Бузовна. В общей сложности на приморском побережье столицы созданы 7 общественных пляжей. Вход на пляжи и все другие услуги бесплатные.