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Жители села Агалы охвачены активными программами занятости

Жители села Агалы охвачены активными программами занятости Жители, переселенные в село Агалы Зангиланского района охвачены активными программами занятости со стороны министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Социальная защита
20 октября 2023 г. 11:46
Жители села Агалы охвачены активными программами занятости

Жители, переселенные в село Агалы Зангиланского района охвачены активными программами занятости со стороны министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

"Из них 120 человек обеспечены вакансиями на территории, 33 - по программе “Друг безработного” (İşsizin dostu), для 11 человек созданы небольшие хозяйства по программе самозанятости, 26 человек привлечены на курсы профессиональной подготовки. В настоящее время ведется работа по поддержке занятости еще 31 жителя.

В качестве первого шага для охвата наших освобожденных от оккупации регионов услугами DOST в мае 2022 года в селе Агалы был открыт первый пункт обслуживания Smart DOST", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanın Ağalı kəndində işlə təmin olunan şəxslərin sayı açıqlanıb

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