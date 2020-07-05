О нас
Report Georgia

Жители ряда городов и районов Азербайджана получат выплату в 190 манатов 

Жители ряда городов и районов Азербайджана получат выплату в 190 манатов  В еще 8 городах и районах началось внедрение особого карантинного режима. По поручению Президента Ильхама Алиева единовременную выплату в размере 190 манатов получат и жители данных городов и районов.&
Социальная защита
0
5 июля 2020 г. 22:07
Жители ряда городов и районов Азербайджана получат выплату в 190 манатов 
Report

В еще 8 городах и районах началось внедрение особого карантинного режима. По поручению Президента Ильхама Алиева единовременную выплату в размере 190 манатов получат и жители данных городов и районов. 


Как передает Report, об этом в интервью AzTV заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев. 


По словам министра, проект решения уже готов, и на днях его утвердит Кабмин. Данная выплата предназначена безработным гражданам и лицам, работающим без трудового договора и потерпевшим убытки в период действия особого карантинного режима. 


Таким образом, в общей сложности 287 тыс. жителей 16 городов и районов, где ужесточен карантинный режим, в ближайшие дни получат выплаты на банковские карты. На эти цели выделены 55 млн манатов.


Также добавим, что в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Геранбое, Гейгеле, Лянкяране, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском районе, а также в Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах ужесточенный карантинный режим продлен с 06:00 5 июля 2020 года до 06:00 20 июля.
 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке 287 min şəxsə birdəfəlik şəkildə 190 manat ödəmə veriləcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Осуществлены выплаты адресной соцпомощи за июнь
Осуществлены выплаты адресной соцпомощи за июнь
29 июня 2020 г. 17:56
В Азербайджане меняется форма трудового договора
В Азербайджане меняется форма трудового договора
27 июня 2020 г. 11:07
Президент ознакомился со строительством жилого комплекса в Самухском районе
ФотоПрезидент ознакомился со строительством жилого комплекса в Самухском районе
25 июня 2020 г. 04:49
Нужно ли повторно обращаться за получением 190 манатов?
Нужно ли повторно обращаться за получением 190 манатов?
23 июня 2020 г. 15:58
В Азербайджане могут ограничить использование СМС-разрешений
В Азербайджане могут ограничить использование СМС-разрешений
23 июня 2020 г. 13:30
Районы с наибольшим числом зарегистрированных браков в период карантина
Районы с наибольшим числом зарегистрированных браков в период карантина
23 июня 2020 г. 11:35
Следует ли возобновить выдачу единовременной выплаты в 190 манатов? - ВИДЕО
Следует ли возобновить выдачу единовременной выплаты в 190 манатов? - ВИДЕО
23 июня 2020 г. 11:19
На 29% СМС через 8103 дан отрицательный ответ
На 29% СМС через 8103 дан отрицательный ответ
22 июня 2020 г. 12:25
Центры DOST не будут принимать граждан 2 недели
Центры DOST не будут принимать граждан 2 недели
21 июня 2020 г. 00:31
Azerbaijan provides housing
ФотоAzerbaijan provides housing
20 июня 2020 г. 15:38

Последние новости

22:34
Стрельба в США, 4 убитых Другие страны
22:22
Состоятся вступительные экзамены в вузы и в колледжи Наука и образование
22:07
Жители ряда городов и районов Азербайджана получат выплату в 190 манатов  Социальная защита
21:30
ВидеоСоблюдают ли покупатели в маркетах правила карантина? – РЕПОРТАЖ  Здравоохранение
21:19
Названо число зараженных коронавирусом в Турции  В регионе
20:57
В Баку погиб курьер фирмы Wolt Происшествия
20:37
Скончался заслуженный артист Азербайджана  Искусство
19:57
Определился победитель первого Гран-при сезона "Формулы-1" Индивидуальные
19:29
ВидеоОдин из нарушителей карантина в отеле Fairmont оскорбил журналистов Происшествия
18:31
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в Азербайджане  Внутренняя политика
18:25
В Исмаиллы оштрафованы люди, незаконно приехавшие на отдых  Происшествия
17:51
В Беларуси число случаев заражения коронавирусом превысило 63,5 тысячи Другие страны
17:45
Контейнерный поезд был доставлен из Китая в Турцию в рекордно короткие сроки Бизнес
17:12
Полиция проводит операцию в известном отеле Происшествия
17:03
ВидеоВ Баку снова вспыхнул пожар Происшествия