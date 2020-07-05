Жители ряда городов и районов Азербайджана получат выплату в 190 манатов

В еще 8 городах и районах началось внедрение особого карантинного режима. По поручению Президента Ильхама Алиева единовременную выплату в размере 190 манатов получат и жители данных городов и районов.&

В еще 8 городах и районах началось внедрение особого карантинного режима. По поручению Президента Ильхама Алиева единовременную выплату в размере 190 манатов получат и жители данных городов и районов.



Как передает Report, об этом в интервью AzTV заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.



По словам министра, проект решения уже готов, и на днях его утвердит Кабмин. Данная выплата предназначена безработным гражданам и лицам, работающим без трудового договора и потерпевшим убытки в период действия особого карантинного режима.



Таким образом, в общей сложности 287 тыс. жителей 16 городов и районов, где ужесточен карантинный режим, в ближайшие дни получат выплаты на банковские карты. На эти цели выделены 55 млн манатов.



Также добавим, что в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Геранбое, Гейгеле, Лянкяране, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском районе, а также в Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах ужесточенный карантинный режим продлен с 06:00 5 июля 2020 года до 06:00 20 июля.

