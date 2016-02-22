​Жители Баку выразили отношение к организации свадеб на стадионе - ОПРОС

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Организация свадеб на Бакинском олимпийском стадионе - звучит несколько странно". Это наиболее распространенный ответ на вопрос "Организация свадеб на Бакинском олимпийском стадионе возможна. Хотели бы вы сыграть там вашу свадьбу или свадьбу ваших близких?", заданный в связи с социальным опросом среди 775 респондентов.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию Database, этот вопрос удивил 52% участников опроса.

Среди опрошенных 31% заявили, что не желают играть свадьбу на стадионе, 17% ответили положительно, а 10% согласились с условием, что свадьба состоится в летние месяцы.

В компании сообщили, что вопрос настолько удивил респондентов, что они не смогли дать на него четкий ответ.