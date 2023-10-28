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Житель Зангилана: Мы переживаем самые гордые моменты жизни

Житель Зангилана: Мы переживаем самые гордые моменты жизни "Мы переживаем самые гордые моменты жизни".
Социальная защита
28 октября 2023 г. 07:49
Житель Зангилана: Мы переживаем самые гордые моменты жизни

"Мы переживаем самые гордые моменты жизни".

Как сообщает Report, об этом заявил житель села Агалы Зангиланского района, бывший вынужденный переселенец Шамиль Гулиев.

"Гордимся, что возвращаемся в родные края спустя 30 лет", - отметил он.

Ш.Гулиев также поблагодарил президента Ильхама Алиева и всех героических сынов Родины, пожелал упокоения душ шехидов, благодаря которым азербайджанские земли были освобождены от оккупации.

"По профессии я учитель. Хочу работать по специальности в Зангилане", - добавил в заключение он.

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Версия на азербайджанском языке Zəngilan sakini: “Həyatımızın ən qürurlu anlarını yaşayırıq”

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