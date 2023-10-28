Житель Зангилана: Мы переживаем самые гордые моменты жизни

"Мы переживаем самые гордые моменты жизни".

"Мы переживаем самые гордые моменты жизни".

Как сообщает Report, об этом заявил житель села Агалы Зангиланского района, бывший вынужденный переселенец Шамиль Гулиев.

"Гордимся, что возвращаемся в родные края спустя 30 лет", - отметил он.

Ш.Гулиев также поблагодарил президента Ильхама Алиева и всех героических сынов Родины, пожелал упокоения душ шехидов, благодаря которым азербайджанские земли были освобождены от оккупации.

"По профессии я учитель. Хочу работать по специальности в Зангилане", - добавил в заключение он.