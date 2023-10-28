Житель Зангилана: Мы переживаем самые гордые моменты жизни

"Мы переживаем самые гордые моменты жизни".
Как сообщает Report, об этом заявил житель села Агалы Зангиланского района, бывший вынужденный переселенец Шамиль Гулиев.
"Гордимся, что возвращаемся в родные края спустя 30 лет", - отметил он.
Ш.Гулиев также поблагодарил президента Ильхама Алиева и всех героических сынов Родины, пожелал упокоения душ шехидов, благодаря которым азербайджанские земли были освобождены от оккупации.
"По профессии я учитель. Хочу работать по специальности в Зангилане", - добавил в заключение он.