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Житель Забуха: Вернуться в родное село спустя столько лет вызывает неописуемое чувство радости

Житель Забуха: Вернуться в родное село спустя столько лет вызывает неописуемое чувство радости Вернуться в родное село спустя столько лет вызывает неописуемое чувство радости.
Социальная защита
18 ноября 2023 г. 08:31
Житель Забуха: Вернуться в родное село спустя столько лет вызывает неописуемое чувство радости

Вернуться в родное село спустя столько лет вызывает неописуемое чувство радости.

Как сообщает Report, об этом сказал бывший вынужденный переселенец из села Забух Лачынского района Азер Расулов перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

"Желаю упокоения душ наших шехидов, которые отдали свои жизни за освобождения наших земель от оккупации, и крепкого здоровья гази. Пусть Всевышний дарует долгих лет нашему президенту, Верховному главнокомандующему. Освобождение Карабаха стало возможным под его руководством", - подчеркнул А.Расулов.

Житель Забуха отметил, что переполняющее его чувство радости словами не описать.

"Эти чувства можно только пережить. Вот уже 32 года мы были в разлуке с Лачыном. Вернуться в родное село спустя столько лет вызывает неописуемую радость", - заключил он.

Напомним, что сегодня в Забух выехал очередной миграционный караван. Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 71 семьи или 291 человека.

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Версия на азербайджанском языке Laçın sakini: “Uzun illərdən sonra Zabuxa qayıtmaq böyük sevinc hissi bəxş edir”

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