Житель Забуха: Вернуться в родное село спустя столько лет вызывает неописуемое чувство радости

Вернуться в родное село спустя столько лет вызывает неописуемое чувство радости.

Вернуться в родное село спустя столько лет вызывает неописуемое чувство радости.

Как сообщает Report , об этом сказал бывший вынужденный переселенец из села Забух Лачынского района Азер Расулов перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

"Желаю упокоения душ наших шехидов, которые отдали свои жизни за освобождения наших земель от оккупации, и крепкого здоровья гази. Пусть Всевышний дарует долгих лет нашему президенту, Верховному главнокомандующему. Освобождение Карабаха стало возможным под его руководством", - подчеркнул А.Расулов.

Житель Забуха отметил, что переполняющее его чувство радости словами не описать.

"Эти чувства можно только пережить. Вот уже 32 года мы были в разлуке с Лачыном. Вернуться в родное село спустя столько лет вызывает неописуемую радость", - заключил он.

Напомним, что сегодня в Забух выехал очередной миграционный караван. Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 71 семьи или 291 человека.