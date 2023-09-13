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Житель Агалы: Мы возвращаемся в родные края с высоко поднятой головой

Житель Агалы: Мы возвращаемся в родные края с высоко поднятой головой Мы возвращаемся в родные края с чувством радости, высоко поднятой головой.
Социальная защита
13 сентября 2023 г. 07:48
Житель Агалы: Мы возвращаемся в родные края с высоко поднятой головой

Мы возвращаемся в родные края с чувством радости, высоко поднятой головой.

Как передает Report, об этом сказал житель Агалы-I Зангиланского района Магомедъяр Фархадов.

Он сообщил, что, вернувшись в родное село, будет заниматься земледелием.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов и ниспошлет исцеления нашим гази. Ценой их жизней и здоровья наши земли были освобождены от оккупации. Нас переполняет чувство радости. Мы возвращаемся в родные края - наше село Агалы", - отметил М.Фархадов.

Житель Зангиланского района также выразил глубокую признательность главе государства.

"Да хранит Аллах нашего президента Ильхама Алиева, нашу армию. Теперь, благодаря нашему лидеру, мы с высоко поднятой головой возвращаемся в Агалы", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğalı sakini: “Yurdumuza sevinc hissi ilə, alnıaçıq, üzüağ qayıdırıq”

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