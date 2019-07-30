ИВ: Жильцов старинного дома в Баку переселяют из-за аварийности здания

"Согласно поручениям президента Ильхама Алиева и соответствующему постановлению Кабинета министров, в Баку продолжаются работы по переселению жильцов домов, находящихся в аварийном состоянии, не подлежащих восстановлению, капитальный ремонт в которых невозможен".

Об этом Report сообщил глава пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов.

По его словам, в ходе работ, проведенных соответствующими структурами, было выявлено 17 таких домов в различных районах столицы, начался процесс переселения жильцов из этих аварийных домов: "Одним из таких зданий является трехэтажный, 43-квартирный дом по адресу Ясамальский район, ул. Мирзы Ага Алиева, 150. Он был возведен в 1889 году и долгое время капитально не ремонтировался, ввиду чего оказался в аварийном состоянии.

Еще в 1989 году этот дом был признан аварийным и начался процесс переселения его жильцов. В тот год 23 семьи были переселены, однако впоследствии этот процесс так и не был завершен, а пустующие квартиры заняли вынужденные переселенцы. За минувшие году здание еще больше обветшало, в 2011, 2017 гг. специалисты Государственного проектного института и МЧС провели повторно осмотр дома и подтвердили ранее вынесенное решение об аварийном состоянии здания. В целях обеспечения безопасности жителей было принято решение о незамедлительном переселении жильцов, составлен акт об обнесении здания забором и ограничении входа во двор дома".

По словам И.Керимова, с жильцами аварийного дома встретились глава ИВ Баку Эльдар Азизов и глава ИВ Ясамальского района Азиз Азизов.