ЖЭКи: Платить или не платить? -КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Неопределенность, связанная с полномочиями жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭК) будет продолжаться до тех пор, пока сами жители не создадут общества или так называемые кондоминиумы для управления и содержания нежилых территорий многоквартирных домов. Об этом заявил Report эксперт-юрист Акрам Гасанов, комментируя ситуацию вокруг сбора средств ЖЭКами у жильцов.

"Здание должно управляться обществом собственников квартир, то есть они должны создать такое общество, зарегистрировать его в министерстве юстиции, назначить коменданта и самим устанавливать платежи за лифт, за вынос мусора и т.д. Это не должен делать ЖЭК, который фактически является структурой местной исполнительной власти и конечно же не жилищно-строительный кооператив, если речь идет о новостройках", - отметил А.Гасанов.

Эксперт-юрист Акрам Гасанов Здание должно управляться обществом собственников квартир, то есть они должны создать такое общество, зарегистрировать его в министерстве юстиции, назначить коменданта и самим устанавливать платежи за лифт, за вынос мусора и т.д. Это не должен делать ЖЭК, который фактически является структурой местной исполнительной власти и конечно же не жилищно-строительный кооператив, если речь идет о новостройках.

По словам эксперта, Жилищным кодексом Азербайджана не предусматривается деятельность каких-либо ЖЭКов или жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) по управлению и обслуживанию многоквартирных домов. Согласно закону, ЖСК после завершения процесса строительства и сдачи новостройки, должен быть ликвидирован. Но поскольку жильцы не создают кондоминиумы, чтобы заниматься хозяйственными вопросами, то в многоэтажных зданиях эту функцию выполняют коменданты, а пятиэтажных и других старых домах - ЖЭКи. При этом жильцы не обязаны им платить какие-либо средства за ту или иную услугу, и соответственно не могут быть оштрафованы, либо нести какую-то ответственность за неуплату. "Но вопрос заключается в том, кто же будет этим заниматься, как ни ЖЭКи, когда владельцы квартир не создают никаких обществ?" - подчеркнул он.

" ЖЭКи не ликвидируют, потому, что на самом деле они выполняют полезную, переходную функцию. Если их не будет, то кто будет следить за чистотой в зданиях, за содержанием лифта, вывозить мусор. Но закон есть закон, они незаконные структуры".

Отметим, что собственники квартир в жилых зданиях обязаны вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги - расходы на содержание и ремонт, включающие в себя оплату услуг и работ по управлению жилым зданием, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества; плату за электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, канализацию и отопление. Кроме того, в понятие "общее имущество", входит межквартирные лестничные площадки, лифты, шахты, технические этажи, чердаки, подвалы и т.д. Их содержание также требует определенную плату. За исключением коммунальных плат, размер тарифов на другие виды услуг должны быть установлены самими жильцами.

Эксперт-юрист Акрам Гасанов ЖЭКи не ликвидируют, потому, что на самом деле они выполняют полезную, переходную функцию. Если их не будет, то кто будет следить за чистотой в зданиях, за содержанием лифта, вывозить мусор. Но закон есть закон, они незаконные структуры.

Что касается муниципального налога, то по словам А.Гасанова, его жильцы однозначно должны платить местному муниципалитету. Размер налога устанавливается в зависимости от месторасположения, от площади квартиры в соответствии с налоговым законодательством.