Зека Мирзаев: Международная конференция в Баку является весьма удобной платформой

Международная конференция по адаптации систем социальной защиты в Баку открывает большие возможности в этой сфере.

Международная конференция по адаптации систем социальной защиты в Баку открывает большие возможности в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Зека Мирзаев в рамках международной конференции на тему в Баку.

По его словам, на мероприятии будут обсуждаться актуальные вызовы, такие как укрепление пенсионных систем, новые тренды на рынке труда и социальные вопросы, возникающие в результате развития в сфере цифровизации.

Мирзаев отметил, что Международная ассоциация пенсионных и социальных фондов, а также Международная ассоциация социального обеспечения высоко оценивают активное участие Азербайджана в этих организациях. "Международная конференция, проходящая сегодня в Баку, представляет благоприятную возможность для того, чтобы донести до международной общественности социальные реформы, реализуемые в Азербайджане, применяемые инновации, а также успехи, достигнутые в целях цифровизации и электронизации", - добавил он.