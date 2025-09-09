ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Завтра выплатят пенсии за сентябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

    Социальная защита
    • 09 сентября, 2025
    • 10:28
    Завтра выплатят пенсии за сентябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

    Выплата пенсий за сентябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району запланирована на 10 сентября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

    Пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены по графику.

