Завтра выплатят пенсии за сентябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Социальная защита
- 09 сентября, 2025
- 10:28
Выплата пенсий за сентябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району запланирована на 10 сентября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.
Пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены по графику.
