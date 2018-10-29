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    Завтра в Баку состоится заседание Совета директоров Азиатской ассоциации омбудсменов

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоится 21-е заседание Совета директоров Азиатской ассоциации омбудсменов.

    Как сообщает Report, мероприятие состоится 30 октября.

    В мероприятии примут участие омбудсмены, представители государства и СМИ зарубежных стран-членов ассоциации.

    Отметим, что уполномоченный по правам человека Азербайджанкой Республики (омбудсмен) является членом ассоциации с 2003 года и в 2015 году был избран вице-президентом этой ассоциации на следующие 4 года.

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