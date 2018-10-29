Завтра в Баку состоится заседание Совета директоров Азиатской ассоциации омбудсменов

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоится 21-е заседание Совета директоров Азиатской ассоциации омбудсменов.

Как сообщает Report, мероприятие состоится 30 октября.

В мероприятии примут участие омбудсмены, представители государства и СМИ зарубежных стран-членов ассоциации.

Отметим, что уполномоченный по правам человека Азербайджанкой Республики (омбудсмен) является членом ассоциации с 2003 года и в 2015 году был избран вице-президентом этой ассоциации на следующие 4 года.