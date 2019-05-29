Завтра в Азербайджане ожидаются грозы, ливни и град

Завтра в Азербайджане ожидаются грозы, ливни и град

30 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки

29 мая, 2019 13:52

https://report.az/storage/news/67b5d206659463e857e3a11fc5c3a6b0/6e6eb5c3-f7d5-40ca-82c6-b8974bd3af02_292.jpg Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщает Report, 30 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. Есть вероятность гроз, будет преобладать северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 18-21, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, ночью относительная влажность будет 65-75%, днем 50-60%. В районах Азербайджана утром и днем местами ожидаются грозы и дожди, возможен град. На Большом Кавказе местами осадки примут интенсивный характер. Ночью и утром временами ожидается туман. Скорость западного ветра днем временами усилится. Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 14-18 градусов тепла.

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