Завтра в Азербайджане будет отменено летнее время

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ 25 октября в 05.00 на территории республики часы будут переведены на 1 час назад, тем самым будет отменено летнее время.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патентам.

По информации, согласно постановлению № 21 Кабинета министров "О применении летнего времени на территории Азербайджанской Республики" от 17 марта 1997 года, ежегодно в последнее воскресенье марта стрелки часов переводят на 1 час вперед, тем самым осуществляется переход на летнее время. Ежегодно в последнее воскресенье октября стрелки часов переводятся на один час назад и отменяется летнее время.