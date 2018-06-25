Завтра в "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" нерабочий день

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ 26 июня – в День Вооруженных сил Азербайджана в центрах "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" будет нерабочий день.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

С 27 июня граждане смогут обратиться в центры и воспользоваться предложенными услугами.

Напомним, что в настоящее время действуют 13 центров "ASAN xidmət", 5 из которых в столице, а остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе и Мингячевире.

В Баку также действуют 2 центра "ASAN Kommunal", оказывающие населению коммунальные услуги.