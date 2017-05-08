Завтра центры “ASAN xidmət” и “ASAN Kommunal” работать не будут

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 9 мая в связи с Днем победы центры “ASAN xidmət” и “ASAN Kommunal” работать не будут.

Как сообщили Report в отделе информационного обеспечения госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, с 10 мая граждане могут обращаться в центры и пользоваться услугами.

Отметим, что сейчас в Азербайджане функционирует 11 центров “ASAN xidmət”. Из них пять расположены в столице, остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Габале и Масаллы.

Наряду с этим, в Баку осуществляют деятельность два центра “ASAN Kommunal”, оказывающие гражданам услуги в коммунальной сфере.