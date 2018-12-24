Завотделом министерства: Каждый регион превосходит остальные по какому-то критерию - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report с заведующим отделом Анализа уровня жизни и актуарных расчетов министерства труда и социальной защиты населения Азадом Тагизаде.

- Как измеряется уровень жизни?

- При измерении уровня жизни учитывается ряд факторов. Наиболее удобно исчисляемым показателем является подсчет доходов и расходов. Говоря об уровне доходов населения, подразумевается то, сколько человек зарабатывает и на что он расходует заработанное. Сравнивая доходы граждан Азербайджана с доходами жителями иных стран, следует учитывать, что этот вопрос не зависит от размера номинальных доходов и курса. К сожалению, порой из политических соображений сравнивают только доходы. Однако в ходе сравнения внимание следует акцентировать на уровне покупательской способности населения. Нужно смотреть в корень проблемы, сравнивать стоимость потребительской корзины, цены на непродовольственные товары и услуги. Есть такие товары, которые за рубежом стоят значительно дороже, чем в Азербайджане. Иными словами, сравнения следует вести объективно и обоснованно.

- В каких регионах страны уровень жизни выше, а в каких ниже?

- По регионам существует средний уровень доходов. Разумеется, по уровню доходов Баку в первых рядах, поскольку уровень доходов в столице выше. По экологическим условиям, обеспечению жильем и прочим вопросам в регионах ситуация лучше. Каждый регион по своим особенностям в статистической отчетности превосходит остальные. Уровень жизни – довольно сложный вопрос, поэтому однозначно невозможно сказать, что уровень жизни там-то выше, чем где-то еще. Каждый регион превосходит остальные по какому-то критерию.

- Что необходимо делать для улучшения уровня жизни?

- В первую очередь, образование должно отвечать велению времени, то есть нужно получать знания и навыки, которые пригодятся в будущем.

- Как обеспечить защиту социально уязвимых слоев населения?

- Социально уязвимые слои населения – обширное понятие, есть люди, которые по состоянию здоровья, или потеряв кормильца, нуждаются в заботе государства. То есть вопрос оказания государственной поддержки должен быть рассмотрен в ракурсе нужд граждан. Говоря о соцобеспечении, подразумеваются пособия, услуги на дому, отправка на отдых в санатории, лечение в реабилитационных центрах, обеспечение жильем и автомобилями льготников, людей с ограниченными возможностями и пожилых.

- Средства, выданные в рамках обеспечения самозанятости, возвращаются ли гражданами в той или иной форме?

- Хотелось бы отметить, что средства для обеспечения самозанятости выдаются не в наличной форме, а в виде активов для построения бизнеса. Проводятся мониторинг направления использования этих активов и если гражданин использует их по назначению, то эти активы предоставляются гражданам безвозмездно.















