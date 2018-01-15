Завотделом госагентства: С этого года "ASAN xidmət" будет выдавать визы и гражданам Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В этот день пять лет назад, то есть 15 января 2013 года, открыл свои двери первый центр Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана – центр Службы "ASAN" №1. В настоящее время в Азербайджане функционируют 12 центров "ASAN xidmət", 5 из них действуют в Баку, остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Губе и Массалы. В этом году начнется строительство региональных центров "ASAN xidmət" в Шеки, Имишли, Агджабеди, Товузе, Шемахе, Кюрдемире и Джалилабаде. В Госагентстве и центрах, в целом, работают 2 724 сотрудника.

В настоящее время в Госагентстве функционируют 12 отделов, сотрудниками которых являются 174 человека. 60% сотрудников – мужчины, 40% - женщины. Самому молодому сотруднику 21 год.

В преддверии дня рождения "ASAN xidmət" завотделом по развитию электронных услуг и социальным инновациям Джейхун Салманов в интервью Report рассказал о нынешней и предстоящей деятельности Госагентства.

- Какие работы ведутся Госагентством? Есть ли или ожидаются ли новшества?

- Одной из функций Госагентства является упрощение, стандартизация и удобство в оказании услуг гражданам. Однако это вовсе не значит, что деятельность Госагентства сводится только к управлению центрами "ASAN xidmət". Частью нашей работы является внедрение инноваций (новых идей, научных знаний, технологий и продукции - Report). Это повышает уровень текущих процессов, создает новые ценности. В настоящее время мы работаем над новшествами в системе "ASAN Visa", создана система выдачи персональных идентификационных номеров новорожденным в роддомах, ежегодно совершенствуется наш проект "Банк идей". Мы оказываем содействие волонтерам, продолжается работа по развитию систем. С этого года Госагентство приступит к оценке услуг, оказываемых госорганам. Подготавливаются новые концепции, продолжается процесс подключения нового оборудования.

- В чем состоят новшества в системе "ASAN Visa"?

- С 10 января 2017 года начался процесс выдачи виз иностранным гражданам посредством системы "ASAN Visa", после налаживания системы возрос приток туристов в Азербайджан. До сегодняшнего дня для приезда в Азербайджан были выданы визы около 280 тыс. гражданам. Число стран, которым выдаются визы, возросло с 81 до 94. Если сначала визы выдавались в течение 3 рабочих дней, то с середины 2017 года стала возможной выдача виз в течение 3 часов, что значительно облегчило туристам процесс оформления документов. Раньше визы выдавались на 30 дней и предусматривали однократный въезд, однако благодаря последним изменениям в Миграционный кодекс, внесенным согласно указу главы государства, ныне предусмотрена выдача виз сроком на 90 дней с возможностью многократного въезда. В ближайшие дни система будет адаптирована под эти изменения.

Новшеством станет начало создания системы "ASAN viza 2.0". Посредством этой системы гражданам Азербайджана на основе их электронных обращений будут выдаваться визы для посещения зарубежных стран. В настоящее время ведется работа над созданием системы. Для оказания новых услуг во всех центрах Службы "ASAN" будут созданы новые отделы. Отделения аккредитованных в стране посольств будут подключены к этой системе, а новый отдел во всех центрах будет принимать визовые обращения в посольства. Благодаря пользованию министерствами электронными услугами, процесс получения гражданами виз значительно упростится. Теперь гражданам не придется брать с собой множество документов, они будут выбираться из систем соответствующих структур. Жителям районов, в которых функционируют центры Службы "ASAN", отныне не придется приезжать в Баку для оформления визы, сбора необходимых документов и ожидания в очередях. Граждане пойдут в посольства только за получением визы.

Запуск системы предусмотрен в 2018 году. Уже начат выбор пилотных посольств. Для начала отобрано посольство Марокко. Ведутся переговоры с посольствами Литвы и ОАЭ. В Госагентстве создана совместная Рабочая группа с соответствующими госструктурами.

- В чем состоит цель выдачи Персональных идентификационных номеров новорожденным в роддомах?

- До сих пор ПИН в роддомах выдавался новорожденным при получении свидетельства о рождении. До получения свидетельства о рождении новорожденный не был зарегистрирован ни в одной системе. А это приводило к возникновению ряда негативных моментов. Новорожденный регистрировался только в системе министерства здравоохранения, и эта система не имела хороших связей с соответствующими системами. В прошлом году министерства юстиции, здравоохранения и МВД вместе с "ASAN xidmət" упростили данный процесс, скооперировали системы друг с другом. Отныне при рождении малышу присваивается ПИН.

Система была внедрена в начале 2017 года, свыше 120 тыс. новорожденным был выдан ПИН. Система охватывает все роддома в стране. После рождения малыш регистрировался в роддоме, а главврач утверждал своей подписью список новорожденных. Главврачи всех роддомов обеспечены электронной подписью и компьютерами. После утверждения списка главврачом персональной электронной подписью, он автоматически в форме запроса попадал в список минюста (систему госреестра населения - Report). В этой системе новорожденному выдается ПИН из 7 цифр и он сразу же отражается в системе минздрава. Этот ПИН указывается под ПИН матери. Таким образом, происходит регистрация новорожденного. Теперь для получения свидетельства о рождении достаточно представить только удостоверение личности матери, больше никаких документов не требуется. Если мать не получила свидетельство о рождении своего малыша, при смене своего удостоверения личности или обращении по поводу иных документов, ей напомнят об этом. Система создана местными специалистами.

- Какие новшества предусмотрены для волонтеров?

- С момента создания Госагентство поддерживает волонтеров. Мы оказываем содействие волонтерам с тем, чтобы они смогли претворить свои идеи и стартапы. В рамках реализуемого волонтерами проекта "Башла" уже найдены спонсоры для нескольких идей. Уже началась реализации нескольких идей.

- Вы отметили продолжение работ по подключению нового оборудования. Какое оборудование еще будет подключено?

- В настоящее время ведется работа по подключению оборудования "Ready 2.0" к системе. Это оборудование является новой версией устройства по автоматизированной выдаче гражданам готовых документов в центрах "ASAN xidmət". Для получения готового документа отныне гражданин будет обращаться не к оператору, а сможет получить готовый документ посредством нового устройства. Это устройство облегчит жизнь гражданину и работу центров. Готовый документ сразу же будет помещен в устройство и гражданину будет направлено соответствующее SMS-уведомление.

- Какие новшества ожидаются в оценке услуг, оказываемых госорганами?

- С этого года Агентство будет проводить оценку услуг, оказываемых всеми госорганами (органов центральной и местной исполнительной власти, а также лиц публичного права - Report). В рамках "ASAN indeks" услуги госорганов будут оцениваться звездами, стоит отметить, что до сих пор ни одна услуга не было оценена 5 звездами. Одна из положительных сторон этого нововведения состоит в том, что мы видим наилучший опыт и можем предложить его другим структурам.

- Какие новшества планируется внедрить в область выдачи электронных лицензий?

- В настоящее время центрами выдаются 37 видов лицензий. Цель этой системы состоит в упрощении и облегчении процедур открытия своего дела предпринимателями. Для большего упрощения данного процесса был создан "электронный портал выдачи лицензий". Отныне не понадобится приходить в центры "ASAN xidmət", граждане смогут обратиться за получением лицензии прямо из дома. Портал будет запущен в ближайшее время. Это очень важно с точки зрения развития в стране инвестиционной и бизнес-среды, а также улучшения позиции страны в международных рейтингах.

- В чем состоит концепция "ASAN 2.0"?

- Это следующий этап развития Службы "ASAN". В настоящее время гражданам нужно дважды приходить в центры Службы "ASAN" для получения какой-либо услуги. В первый раз - для направления своего обращения, во второй раз – для получения готового документа. Сейчас мы работаем над очередным проектом, который позволит гражданам решить свой вопрос, обратившись всего лишь раз. Согласно новой концепции, в распоряжение граждан будет передана электронная система. Они смогут обратиться в центры посредством своего личного кабинета на электронном портале, а после единожды подойдут в центр "ASAN xidmət" за готовым документом. Это предотвратит потерю гражданами времени и денег. В связи с тем, что система скооперирована с системами других госорганов, число документов, необходимых для обращения за услугой, значительно сократится. В то же время этот проект важен с точки зрения более оперативного обслуживания граждан в центрах "ASAN xidmət".

Фото: Oрхан Азим