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Завершено назначение президентской пенсии ветеранам Отечественной войны

Завершено назначение президентской пенсии ветеранам Отечественной войны Распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года лицам, которым присвоено звание “Ветеран войны” по Министерству обороны и другим структурам, также назначена ежемесячная президентская пенсия.
Социальная защита
1 марта 2022 г. 16:45
Завершено назначение президентской пенсии ветеранам Отечественной войны

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года лицам, которым присвоено звание “Ветеран войны” по Министерству обороны и другим структурам, также назначена ежемесячная президентская пенсия.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с распоряжением, Министерства обороны, внутренних дел, юстиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности на основании списка, согласованного с Кабинетом Министров, включили информацию о лицах, которым присвоено звание “Ветеран войны”, в подсистему “Зафар” Министерства труда и социальной защиты населения, а Служба внешней разведки и Служба Государственной Безопасности предоставили эту информацию на бумажных и электронных носителях.

На основании этих данных Министерством труда и социальной защиты населения был завершен процесс назначения ежемесячной президентской пенсии (80 манатов) ветеранам, участвовавшим в боевых действиях за территориальную целостность нашей страны в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

Президентская пенсия ветеранам войны будет начисляться с 1 января 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi veteranlarına Prezident təqaüdünün təyinatı yekunlaşıb

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