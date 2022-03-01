Завершено назначение президентской пенсии ветеранам Отечественной войны

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года лицам, которым присвоено звание “Ветеран войны” по Министерству обороны и другим структурам, также назначена ежемесячная президентская пенсия.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года лицам, которым присвоено звание “Ветеран войны” по Министерству обороны и другим структурам, также назначена ежемесячная президентская пенсия.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с распоряжением, Министерства обороны, внутренних дел, юстиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности на основании списка, согласованного с Кабинетом Министров, включили информацию о лицах, которым присвоено звание “Ветеран войны”, в подсистему “Зафар” Министерства труда и социальной защиты населения, а Служба внешней разведки и Служба Государственной Безопасности предоставили эту информацию на бумажных и электронных носителях.

На основании этих данных Министерством труда и социальной защиты населения был завершен процесс назначения ежемесячной президентской пенсии (80 манатов) ветеранам, участвовавшим в боевых действиях за территориальную целостность нашей страны в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

Президентская пенсия ветеранам войны будет начисляться с 1 января 2022 года.