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Завершена выплата пенсий за июль

Завершена выплата пенсий за июль Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплаты пенсий по республике за июль.
Социальная защита
16 июля 2022 г. 11:09
Завершена выплата пенсий за июль

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплаты пенсий по республике за июль.

Как сообщили Report в министерстве, 8 июля была осуществлена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району, сегодня же выплачены пенсии по другим регионам страны, а также граждан, получающих пенсию на льготных условиях.

Отметим, что к июльской пенсии добавлена предусмотренная за lll квартал часть (50 манатов) из 200 манатов материальной помощи, выплата которой запланирована в течение текущего года.

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Версия на азербайджанском языке İyul ayının pensiyaları tam ödənilib

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