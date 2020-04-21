Завершена выплата пенсий, пособий и компенсаций за апрель

Государственный фонд социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий, пособий и компенсаций за апрель.

Как сообщили Report в министерстве, 20 апреля пенсии, пособия и компенсации получили 553 818 человек в Сабаильском, Ясамальском, Бинагадинском, Насиминском, Гарадагском районах Баку, а также в Абшероснком районе и других городах и районах республики, сегодня в Низаминском, Наримановском, Хатаинском, Хазарском, Пираллахинском, Сабунчинском и Сараханском районах - 162 682 человека.

Осуществлены выплаты по указанным видам соцобеспечения 716 500 человек.

Все пенсионные выплаты за текущий месяц были перечислены 8-15 апреля.