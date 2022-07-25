О нас

Завершен первый этап переселения населения в село Агалы

Завершен первый этап переселения населения в село Агалы В Зангиланском районе завершился первый этап переселения населения в село Агалы, построенное на основе концепции «Умное село».
Социальная защита
25 июля 2022 г. 08:20
Завершен первый этап переселения населения в село Агалы

В Зангиланском районе завершился первый этап переселения населения в село Агалы, построенное на основе концепции «Умное село».

Как сообщает Report, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Из городка «Зангилан», расположенного в селе Масазыр Абшеронского района, в Агалы переселена очередная группа граждан.

Еще 10 семей - 58 человек-поселятся в Агалы на постоянной основе.

Семьи для переселения отбирались в основном из числа тех, кто жил в наиболее тяжелых условиях во временных поселениях. В данном процессе учитывалась жилплощадь, представленная им для переселения. В числе переселяющихся есть уроженцы сел Первое, Второе и Третье Агалы.

Согласно действующему законодательству, вынужденно перемещенные лица смогут воспользоваться установленными государством мерами социальной защиты в течение трех лет после возвращения на постоянное место жительства.

Переселяемая в 4 этапа в село Агалы 41 семья, 201 человек обеспечены всеми условиями, созданными в соответствии с концепцией «Умное село».

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAğalı kəndinə əhalinin köçürülməsinin birinci mərhələsi başa çatır

Самое важное

В Туркменистане открылся первый клуб ЮНЕСКО
В Туркменистане открылся первый клуб ЮНЕСКО
25 июля 2022 г. 08:00
Радость семьи, вернувшейся в Лачын после 29 лет
ФотоРадость семьи, вернувшейся в Лачын после 29 лет
23 июля 2022 г. 17:15
Еще 10 семей переселились в Агалы
ФотоЕще 10 семей переселились в Агалы
23 июля 2022 г. 12:01
Азербайджан приветствует договоренность по зерну между Украиной, Турцией и РФ
Азербайджан приветствует договоренность по зерну между Украиной, Турцией и РФ
23 июля 2022 г. 11:05
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины
23 июля 2022 г. 02:47
Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района
Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района
22 июля 2022 г. 15:11
Михаил Гусман: Шуша и Карабах – сегодня и навечно исконная азербайджанская территория
Михаил Гусман: Шуша и Карабах – сегодня и навечно исконная азербайджанская территория
22 июля 2022 г. 13:42
Сотрудник медиа-института Аль-Джазиры: Мы гордимся участием в форуме в Шуше
Сотрудник медиа-института "Аль-Джазиры": Мы гордимся участием в форуме в Шуше
22 июля 2022 г. 13:12
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
21 июля 2022 г. 22:26
Создано юрлицо публичного права Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
Создано юрлицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
21 июля 2022 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi