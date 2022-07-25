Завершен первый этап переселения населения в село Агалы

В Зангиланском районе завершился первый этап переселения населения в село Агалы, построенное на основе концепции «Умное село».

В Зангиланском районе завершился первый этап переселения населения в село Агалы, построенное на основе концепции «Умное село».

Как сообщает Report, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Из городка «Зангилан», расположенного в селе Масазыр Абшеронского района, в Агалы переселена очередная группа граждан.

Еще 10 семей - 58 человек-поселятся в Агалы на постоянной основе.

Семьи для переселения отбирались в основном из числа тех, кто жил в наиболее тяжелых условиях во временных поселениях. В данном процессе учитывалась жилплощадь, представленная им для переселения. В числе переселяющихся есть уроженцы сел Первое, Второе и Третье Агалы.

Согласно действующему законодательству, вынужденно перемещенные лица смогут воспользоваться установленными государством мерами социальной защиты в течение трех лет после возвращения на постоянное место жительства.

Переселяемая в 4 этапа в село Агалы 41 семья, 201 человек обеспечены всеми условиями, созданными в соответствии с концепцией «Умное село».