Завершен переезд вынужденных переселенцев в жилой комплекс "Гобу Парк-2", открытие которого состоялось 8 октября текущего года в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили Report в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, снабженный всей социально-технической инфраструктурой комплекс является очередным проявлением внимания и заботы о вынужденных переселенцах в стране.

В закладку новых поселков вносит вклад и частный сектор. В частности, строительство 106-го по счету жилого комплекса для вынужденных переселенцев "Гобу Парк-2", состоящего из 1300 квартир.

В комплекс переселены семьи вынужденных переселенцев, которые долгое время проживали в нескольких районах Баку в тяжелых жилищных условиях. Директор департамента репатриации Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Натиг Гусейнов сообщил, что первоначальными объектами перенесения являются здания, в отношении которых Министерство по чрезвычайным ситуациям дает заключение об аварийности, представляющей опасность для жизни.

Квартиры вынужденным переселенцам были выданы путем жеребьевки на основе принципа прозрачности. Переселение их в новые квартиры осуществлено за счет государственных средств.