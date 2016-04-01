Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ По сравнению с январем прошлого года, в соответствующий период этого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работающих в Баку граждан возросла на 13,1% и составила 703,8 манатов.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Самая высокая среднемесячная зарплата была у работников промышленной, строительной, банковской сфер, организаций, оказывающихся услуги потребителям и пр. Самая низкая зарплата - у работников здравоохранения, образования, предприятий и организаций, занимающихся оказанием коммунальных, социальных и частных услуг.