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    Зарегистрировано 19-миллионное обращение в центры службы ASAN

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    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Зарегистрировано 19-миллионное обращение в центры службы ASAN.

    Об этом сообщили Report в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

    Обращение семьи Рзаевых в центр службы ASAN № 1 города Баку было зарегистрировано как 19-миллионное обращение в центры службы ASAN. Семья воспользовалась услугой министерства внутренних дел по выдаче и замене общегражданского паспорта для 2-летнего сына Амира Рза.

    Маленькому Амиру был представлен общегражданский паспорт, он был награжден со стороны службы ASAN. 

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