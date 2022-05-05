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Запущена подсистема "Труд и занятость"

Запущена подсистема "Труд и занятость" Министерство труда и социальной защиты запустило подсистему “Труд и занятость” (ƏMAS), которая обеспечит переход к новому важному этапу реформ в сфере труда и занятости в стране.
Социальная защита
5 мая 2022 г. 11:02
Запущена подсистема Труд и занятость

Министерство труда и социальной защиты запустило подсистему “Труд и занятость” (ƏMAS), которая обеспечит переход к новому важному этапу реформ в сфере труда и занятости в стране.

Как сообщает Report, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что в последние годы в условиях широкого внедрения инновационных решений реализован ряд проектов по электронизации услуг занятости и управления в сфере занятости в целом.

"ƏMAS формирует единую платформу трудовых отношений для всех работодателей и соискателей и новый серьезный механизм поддержки всех участников рынка труда. Посредством этой подсистемы обеспечивается заключение трудовых договоров не на бумажном носителе, а в электронном виде, переход на цифровой кадровый учет, перевод в цифровую плоскость других операций, осуществляемых на бумажных носителях".

Председатель Госагентства занятости Мустафа Аббасбейли отметил, что посредством подсистемы будет обеспечена возможность формирования штатных расписаний, представления вакансий, различных видов приказов, в том числе заключения трудовых договоров в электронном виде.

Электронная платформа будет включать в себя карту занятости и реестр, централизованный карьерный портал, Единый реестр по посредничеству при трудоустройстве. ƏMAS также позволяет усовершенствовать систему электронного контроля неформальной занятости.

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