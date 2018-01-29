Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Запущен обновленный сайт Коллегии адвокатов.

Как сообщает Report, на сайте имеются разделы "Новости", "О нас", "Органы" (Президиум, Дисциплинарная комиссия, Квалификационная комиссия), "Прием в профессию", "Мероприятия" и "Проекты".

На сайте также имеется список с адресами и телефонами адвокатских структур, в том числе юридических консультаций и адвокатских бюро.

Кроме того, на сайте создан раздел "Реестр адвокатов".

На сайте есть график приема граждан руководством (председатель и два его заместителя) Президиума Коллегии адвокатов.

В ближайшее время на сайте Коллегии начнет действовать раздел "онлайн-консультация".

Отметим, что на проходившей 7 декабря 2017 года конференции членов Коллегии адвокатов член Президиума, директор юридической компании Бакинский юридический центр, председатель Центра правовых реформ Азербайджана Анар Багиров был избран председателем на ближайшие 5 лет.