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    Запущен обновленный сайт Коллегии адвокатов

    На сайте создан раздел Реестр адвокатов

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Запущен обновленный сайт Коллегии адвокатов.

    Как сообщает Report, на сайте имеются разделы "Новости", "О нас", "Органы" (Президиум, Дисциплинарная комиссия, Квалификационная комиссия), "Прием в профессию", "Мероприятия" и "Проекты".

    На сайте также имеется список с адресами и телефонами адвокатских структур, в том числе юридических консультаций и адвокатских бюро.

    Кроме того, на сайте создан раздел "Реестр адвокатов".

    На сайте есть график приема граждан руководством (председатель и два его заместителя) Президиума Коллегии адвокатов.

    В ближайшее время на сайте Коллегии начнет действовать раздел "онлайн-консультация".

    Отметим, что на проходившей 7 декабря 2017 года конференции членов Коллегии адвокатов член Президиума, директор юридической компании Бакинский юридический центр, председатель Центра правовых реформ Азербайджана Анар Багиров был избран председателем на ближайшие 5 лет.

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