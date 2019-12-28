Запрет на парковку перед частными объектами - что делать водителям? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Сегодня остановка автомобиля под запрещающим знаком является одним из распространенных правонарушений, а тема штрафов за парковку в незаконном месте актуальна как никогда. Бакинское Транспортное Агентство (БТА) четко следит за этим вопросом и оперативно реагирует на данное нарушение дорожных правил. Во многих случаях дело доходит даже не до выписки штрафа, а до эвакуации автотранспортного средства на штрафстоянку.

Под запрещающими парковку знаками однозначно парковаться нельзя и с этим никто не спорит, однако что делать, если место парковки является легальным, но хозяин объекта, находящегося рядом с данной территорией, ее "присвоил"?

В последнее время очень часто слышу от своих знакомых, да и сама не раз сталкивалась с тем, что при парковке автомобиля из расположенного поблизости объекта выбегает охранник с вопросом: "Вы приехали в наш магазин/салон красоты/ресторан"? Если ваш ответ отрицателен, то вас просят освободить данную парковочную территорию, так как она якобы принадлежит объекту, а в случае вашего отказа следуют угрозы о том, что охранник вызовет эвакуатор и к вашему возвращению автомобиля на месте не будет.

Для того, чтобы разобраться насколько это законно и к кому обращаться в подобных ситуациях, Информационное агентство Report связался с соответствующими структурами.

Как сообщил пресс-секретарь Исполнительной власти города Баку Исрафил Керимов, с апреля прошлого года все вопросы, касающиеся парковки автомобилей, были переданы в ведение БТА, добавив, что хозяин какого-либо частного объекта не имеет право запрещать кому-либо парковать свой автомобиль перед объектом, или требовать у вас за это оплату, если данная территория ему официально не принадлежит.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев заявил, что присвоение мест парковки со стороны частных объектов является совершено незаконной: "Если данная территория предназначена для парковки, то ни один представитель частного объекта не имеет право запрещать вам останавливать там свой автомобиль. То есть, вы можете спокойно парковать свое авто, не спрашивая ни у кого разрешения".

На вопрос о том, может ли представитель частного объекта вызвать эвакуатор в ваше отсутствие и эвакуировать ваш автомобиль, М.Агаев отметил, что эвакуатор может забрать автомобиль на штрафстоянку за парковку в незаконном месте. "Однако, если парковка на данной территории разрешена и это лишь прихоть хозяина объекта, то в этом случае никто ваш автомобиль трогать не будет".

В свою очередь, начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Вагиф Асадов заявил, что если водитель правильно припарковал свой автомобиль на разрешённой для этого территории, кто бы его не сфотографировал и не вызвал эвакуатор, к данному водителю никакие административные наказания не будут применены.

Он также добавил, что к сожалению, подобное поведение представителей объектов связано с их личными интересами, однако водителям правильно припарковавшим автомобили на разрешённой территории, опасаться нечего.

На вопрос о том, куда обращаться с жалобой, столкнувшись с подобным случаем, ответил Report адвокат Самед Векилов.

По его словам, если хозяин какого-либо объекта заявляет о том, что парковочное место перед помещением принадлежит ему, то должен предъявить соответствующие документы. Если же у объекта нет официальных документов на владение данной территорией, то тут хозяин объекта нарушает законодательство, ущемляя права гражданина и незаконно захватывая территорию. "Столкнувшись с подобным, вы можете обратиться в полицию, Бакинское транспортное агентство, а также органы исполнительной власти", - отметил он.

Эмилия Аббасова