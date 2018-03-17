Запрещается ввоз крупного и мелкого рогатого скота в Баку, места разделки мяса будут ликвидированы

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Идут работы по подготовке проекта с целью предотвращения незаконной разделки мяса животных в стране. Эти работы будут завершены в ближайшее время и проект будет представлен руководству страны".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии на тему "Медиа и безопасное питание" заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

Он отметил, что был проведен мониторинг в связи с незаконной разделкой мяса: "В ходе мониторинга в Азербайджане мы выявили около 111 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, и рассмотрели их обстановку. Считаем, что этот вопрос должен быть решен исключительно в административном порядке. Потому что в противном случае меры будут носить временный характер. Поэтому мы предложили, чтобы в каждом районе и городе Баку были созданы пункты для разделки мяса".

Председатель агентства отметил, что в связи с этим уже проведены встречи с руководителями местных органов исполнительной власти и Исполнительной властью города Баку: "В селах Баку и окрестных регионах будут созданы пункты разделки мяса по численности населения и количеству хозяйств. В настоящее время устанавливаются формы мест для разделки мяса. Возможно, эти пункты будут модульного типа или мобильные. Уже определены их стандарты и подготовлены эскизы.

В Гурбан байрамы в Азербайджане в массовом порядке осуществляется забой животных. Поэтому изучается вопрос количества мест разделки животных в стране, необходимых в этот период и их обеспечения соответствующими лабораториями. Кроме того, в Баку будет запрещен ввоз крупного и мелкого рогатого скота. В поселках на окраине Баку будет разрешен крупный рогатый скот в соответствующих хозяйствах. В будущем в преддверии Гурбан байрамы на улицах разделки мяса происходить не будет".