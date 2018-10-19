Зампредседателя комитета: Отбор детей по половому признаку является видом насилия

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "В настоящее время в ряде стран мира, в том числе и в Азербайджане, нарушение соотношения новорожденных по половой принадлежности остается актуальной проблемой".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова сообщила во время презентации проекта Национального плана действий по предотвращению полового отбора на основе гендерных стереотипов и выполнению соответствующих ответных мер.

Она отметила, что одной из проблем, возникающих во внутрисемейных отношениях, является половая дискриминация в отношении детей: "Нарушение прав женщин, насилие на основе гендерных стереотипов - это важные вопросы, стоящие перед человечеством. Отбор детей по половому признаку является видом насилия. По отношению к нерожденным девочкам совершаются преступления, их права нарушаются".

"Анализ показывает, что убийства нерожденных девочек связаны с тем, что в семье не хотят иметь более 2-х детей. На современном этапе, если первым ребенком в семье родилась девочка, вторым обязательнохотят видеть мальчика", - сказала С.Гахраманова.