Замминистра: За последние пять лет в Азербайджане значительно снизилось число преступлений в связи с бытовым насилием

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "За последние пять лет в Азербайджане наблюдается уменьшение числа преступлений в связи с бытовым насилием".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Азербайджана Орудж Залов на конференции, проведенной на тему "Бытовое насилие - как одна из социальных проблем, способствующих торговле людьми".

Замминистра отметило, что в 2011 году в Азербайджане зарегистрировано 2 839 преступлений на бытовой почве. По его словам, в 2015 году число преступлений уменьшилось в 2,2 раза и составило 1 283".

О.Залов подчеркнул, что число преступлений, связанных с насилием против женщин, за последние 5 лет уменьшилось на 45 процентов: "Предотвращение бытового насилия является основной обязанностью министерства внутренних дел и осуществляется в системном порядке. Около 4 тыс сотрудников министерства прошли курсы в этой сфере. Структуры МВД с особой чуткостью относятся к обращениям в связи с бытовым насилием. Рассматривается и обеспечивается каждое заявление. МВД в этом направлении ведет совместную работу с правоохранительными органами, государственными структурами, неправительственными организациями".