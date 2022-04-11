Замминистра: За последние четыре года семьям шехидов и инвалидам войны передано более 12 тыс. квартир

"За последние четыре года семьям шехидов и инвалидам войны передано более 12,5 тыс. квартир и частных домов".

"За последние четыре года семьям шехидов и инвалидам войны передано более 12,5 тыс. квартир и частных домов".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев сказал на брифинге на тему "Успехи социальных реформ, международный взгляд на эти реформы, награды".

По словам замминистра, за этот период 7400 инвалидов войны были обеспечены легковыми автомобилями.

А.Алиев отметил, что в 2018-2021 гг. трудовые договоры выросли на 30% или около 400 тыс., фонд годовой заработной платы - более чем в два раза: "За последние четыре года и в первом квартале этого года более 44 тыс. человек привлечены к программе самозанятости".