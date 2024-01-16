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Замминистра: Вопрос о повышении пособий ветеранам войны может быть вынесен на обсуждение

Замминистра: Вопрос о повышении пособий ветеранам войны может быть вынесен на обсуждение В Азербайджане на обсуждение может быть вынесен вопрос об увеличении размера ежемесячного пособия ветеранам войны.
Социальная защита
16 января 2024 г. 12:25
Замминистра: Вопрос о повышении пособий ветеранам войны может быть вынесен на обсуждение

В Азербайджане на обсуждение может быть вынесен вопрос об увеличении размера ежемесячного пособия ветеранам войны.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на пресс-конференции по итогам деятельности министерства за 2023 год.

Он отметил, что ветеранам войны назначено ежемесячное пособие в размере 80 манатов. По его словам, на последующих этапах может быть обсужден вопрос об увеличении размера этого пособия.

А.Алиев добавил, что в настоящее время предпринимаются шаги по обеспечению ветеранов войны работой.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Müharibə veteranlarına verilən müavinətin artırılmasına baxıla bilər"

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