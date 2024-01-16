Замминистра: Вопрос о повышении пособий ветеранам войны может быть вынесен на обсуждение

В Азербайджане на обсуждение может быть вынесен вопрос об увеличении размера ежемесячного пособия ветеранам войны.

В Азербайджане на обсуждение может быть вынесен вопрос об увеличении размера ежемесячного пособия ветеранам войны.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на пресс-конференции по итогам деятельности министерства за 2023 год.

Он отметил, что ветеранам войны назначено ежемесячное пособие в размере 80 манатов. По его словам, на последующих этапах может быть обсужден вопрос об увеличении размера этого пособия.

А.Алиев добавил, что в настоящее время предпринимаются шаги по обеспечению ветеранов войны работой.