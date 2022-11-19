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Замминистра: В этом году семьям шехидов и ветеранов предоставлено 1100 квартир

Замминистра: В этом году семьям шехидов и ветеранов предоставлено 1100 квартир В этом году семьям шехидов и ветеранов предоставлено 1100 квартир.
Социальная защита
19 ноября 2022 г. 12:15
Замминистра: В этом году семьям шехидов и ветеранов предоставлено 1100 квартир

В этом году семьям шехидов и ветеранов предоставлено 1100 квартир.

Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев.

По его словам, на текущий год запланировано выделение 1 500 квартир и частных домов семьям шехидов и ветеранов.

Заместитель министра сообщил, что инвалиды войны обеспечиваются также автомобилями: "В период после войны им было предоставлено более 300 автомобилей, а в общей сложности ветеранам выдано 7 500 автомобилей".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Bu il 1100 mənzil şəhid ailələrinə və qazilərə təqdim edilib"

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