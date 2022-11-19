Замминистра: В этом году семьям шехидов и ветеранов предоставлено 1100 квартир

В этом году семьям шехидов и ветеранов предоставлено 1100 квартир.

В этом году семьям шехидов и ветеранов предоставлено 1100 квартир.

Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев.

По его словам, на текущий год запланировано выделение 1 500 квартир и частных домов семьям шехидов и ветеранов.

Заместитель министра сообщил, что инвалиды войны обеспечиваются также автомобилями: "В период после войны им было предоставлено более 300 автомобилей, а в общей сложности ветеранам выдано 7 500 автомобилей".