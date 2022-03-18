Замминистра: В этом году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено 1500 квартир

"В этом году семьям шехидов и инвалидам войны планируется предоставить в целом 1500 квартир".

"В этом году семьям шехидов и инвалидам войны планируется предоставить в целом 1500 квартир".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли сказал во время предоставления очередных квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

Отметим, что сегодня семьям шехидов и инвалидам войны было передано 100 квартир. С начала этого года Министерство труда и социальной защиты населения семьям шехидов и инвалидам войны выдало 200, в послевоенный период – 3 200, всего за минувший период – более 12 500 квартир или частных домов.