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Замминистра: В Азербайджане минимальный размер пенсий вырос на 72%

Замминистра: В Азербайджане минимальный размер пенсий вырос на 72%
© Report / Elchin Murad

"Министерство труда и социальной защиты Азербайджана в своей деятельности будет ссылаться на отчеты Центра социальных исследований". 

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на конференции "Общественное мнение о Социальных и кадровых реформах президента" заявил заместитель министра труда и социальной защиты Метин Керимли

Он отметил, что в этом году размер минимальной заработной платы в Азербайджане возрос в два раза: "Иными словами, минимальная заработная плата в стране повысилась со 130 до 250 манатов. Повышение коснулось один миллион 350 тысяч человек. В начале года минимальный размер пенсий увеличился на 72%, с начала года более 14 тысячам человек пенсии были начислены в электронном виде".

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