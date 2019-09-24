Замминистра: В Азербайджане минимальный размер пенсий вырос на 72%

© Report / Elchin Murad https://report.az/storage/news/0402b269d6cf6f6da5ad0d8b75c5ae1d/a0778206-0de6-45e1-be16-956e3b9d2658_292.jpg

"Министерство труда и социальной защиты Азербайджана в своей деятельности будет ссылаться на отчеты Центра социальных исследований".

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на конференции "Общественное мнение о Социальных и кадровых реформах президента" заявил заместитель министра труда и социальной защиты Метин Керимли.

Он отметил, что в этом году размер минимальной заработной платы в Азербайджане возрос в два раза: "Иными словами, минимальная заработная плата в стране повысилась со 130 до 250 манатов. Повышение коснулось один миллион 350 тысяч человек. В начале года минимальный размер пенсий увеличился на 72%, с начала года более 14 тысячам человек пенсии были начислены в электронном виде".