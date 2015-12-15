Замминистра: В Азербайджане может возникнуть нехватка женщин

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ С начала 1990-х годов наблюдается повышение числа рождаемости мальчиков в Азербайджане. В настоящее время на каждые 100 девочек приходится 117 мальчиков.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев во время своего выступления на мероприятии, проведенном в связи с предоставлением демографических прогнозов относительно полового соотношения новорожденных в стране.

По его словам, из 171 тыс. новорожденных в Азербайджане за прошлый годы 46,4 процентов составили девочки, а 53,6 процента - мальчики: "Согласно данным 2013 года, число мальчиков превышает число девочек, что больше биологической нормы. Среди вторых детей на каждые 100 девочек приходится 112 мальчиков, среди третьих детей в семье - на каждые 100 девочек 115 мальчиков, а среди 4-х детей этот показатель составляет 166".

Замминистра отметил, что нарушение полового соотношения новорожденных также меняет половую структуру общего населения. Он заявил, что согласно данным переписи населения, в 1989 году на каждые 1 000 мужчин приходилось 1 051 женщин, в 1999 году - 1 048 женщин, в 2009 году - 1 021 женщин.

На мероприятии также было подчеркнуто, что в целях предотвращения случаев нарушения полового соотношения среди новорожденных следует перерассмотреть политику абортов в Плане действий, проводить мероприятия по применению интенсивных просветительских программ по гендеру.