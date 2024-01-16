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Замминистра: В 2023 году значительно выросли зарплаты, пенсии, пособия и стипендии

Замминистра: В 2023 году значительно выросли зарплаты, пенсии, пособия и стипендии В Азербайджане заработные платы, пенсии, пособия и стипендии в прошлом году были значительно увеличены.
Социальная защита
16 января 2024 г. 12:17
Замминистра: В 2023 году значительно выросли зарплаты, пенсии, пособия и стипендии

В Азербайджане заработные платы, пенсии, пособия и стипендии в прошлом году были значительно увеличены.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на пресс-конференции по итогам 2023 года.

По его словам, в 2023 году в соответствии с указами и распоряжениями президента Ильхама Алиева был реализован четвертый за последние 5 лет социальный пакет: "Этот социальный пакет охватил 1,9 млн граждан, а выделенное годовое дополнительное финансирование составило 750 млн манатов. На реализацию 4-го пакета в целом было выделено 7 млрд манатов".

Замминистра подчеркнул, что в прошлом году повышение пенсий было произведено на основании единого метода индексации, все пенсии были проиндексированы и повышены на 14,7%.

"Средний размер пенсий увеличен до 436 манатов, а средний размер пенсий по возрасту – до 467 манатов. В прошлом году пенсионные выплаты составили 5,7 млрд манатов. Объем выплачиваемых пособий вырос на 24%, они охватили в общей сложности около 500 тыс. человек, а 378 тыс. человек получили президентские стипендии. В прошлом году среднемесячная сумма адресной государственной социальной помощи на одну семью составила 487 манатов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Ötən il maaşlar, pensiyalar, müavinətlər və təqaüdlər əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb"

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