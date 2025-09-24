Замминистра Турции: Молодежь исламского мира вынуждена эмигрировать на Запад из-за низких доходов

Молодые люди из стран исламского мира вынуждены эмигрировать в западные государства в поисках более высоких доходов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и соцзащиты Турции Лютфихак Альпкан журналистам в Баку.

"В современную эпоху знания, наряду с цифровыми технологиями, стали важнейшей составляющей экономической системы. Однако для новых знаний необходимы серьезные инвестиции в исследовательскую деятельность и развитие. В то же время, требуются дополнительные ресурсы для превращения производимых товаров и услуг в узнаваемые на рынке бренды. Если в исламском мире не будут сформированы мощные бюджеты на исследования и разработки, а также международно признанные бренды, шансы на высокую оценку труда нашей молодежи практически отсутствуют", - сказал Альпкан.

Замминистра привел в пример известные американские бренды, которые производятся на предприятиях в Китае. Аналогичная ситуация наблюдается и в странах Африки и Азии. "В этом случае труд молодых людей не получает адекватной оценки. Даже инженеры с идентичным образованием, выпускники одних и тех же университетов сталкиваются с неравными условиями на рынках труда разных стран. В результате молодежь исламского мира вынуждена эмигрировать в западные страны, чтобы получить более высокие доходы, что приводит к "утечке мозгов". А те, кто остается на родине, преимущественно работают на международные бренды", - подытожил он.