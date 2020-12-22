Замминистра труда о принятых мерах соцобеспечения в отношении семей шехидов

Эта поддержка оказывается и в онлайн-формате, и в полевых условиях

"Осуществляются программы психологической поддержки семьям шехидов, раненым, пострадавшим от войны гражданским лицам, к этой работе привлечены эксперты. С учетом пандемии, эта поддержка оказывается и в онлайн-формате, и в полевых условиях".

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, за короткий период психологи и психиатры посетили 1 630 семей, проведены различные сеансы в соответствии с потребностями:

"Кроме того, начиная с 10 ноября и по сей день меры соцобеспечения были приняты в отношении 1 300 семей шехидов. В декабре были сданы в пользование новые электронные услуги, и у этого много преимуществ".