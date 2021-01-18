Замминистра: Семьям 2 650 шехидов назначены социальные выплаты

Выданы автомобили 400 инвалидам войны

На сегодняшний день назначены социальные выплаты 6 500 членам семей 2 650 шехидов. В прошлом году были предоставлены квартиры и частные дома семьям 1 500 шехидов, выданы автомобили 400 инвалидам войны.

По сообщению Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Азербайджана Анар Керимов.

Он отметил, что по указанию президента Ильхама Алиева завершается процесс передачи квартир на баланс Министерства труда и социальной защиты населения в целях их последующего предоставления семьям шехидов.