Замминистра: Предотвращено присвоение 791 миллиона манатов под видом пенсий

"В проекте скорректированного бюджета на 2022 год сумма средств, выделенных на финансирование пенсий, больше на 306 миллионов манатов, или на 6% по сравнению с утвержденным бюджетом текущего года".

"В проекте скорректированного бюджета на 2022 год сумма средств, выделенных на финансирование пенсий, больше на 306 миллионов манатов, или на 6% по сравнению с утвержденным бюджетом текущего года".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов во время обсуждения в Милли Меджлисе проекта изменений в госбюджет на 2022 год.

Он отметил, что в результате оздоровительных мер, проводимых в системе персонифицированного учета и пенсионного обеспечения, а также усиления контроля в судебных разбирательствах, объем средств, присвоение которых было предотвращено, составляет 711 миллионов манатов без применения коэффициентов индексации и 791 миллион манатов с применением индексации.