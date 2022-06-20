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Замминистра: Предотвращено присвоение 791 миллиона манатов под видом пенсий

Замминистра: Предотвращено присвоение 791 миллиона манатов под видом пенсий "В проекте скорректированного бюджета на 2022 год сумма средств, выделенных на финансирование пенсий, больше на 306 миллионов манатов, или на 6% по сравнению с утвержденным бюджетом текущего года".
Социальная защита
20 июня 2022 г. 13:21
Замминистра: Предотвращено присвоение 791 миллиона манатов под видом пенсий

"В проекте скорректированного бюджета на 2022 год сумма средств, выделенных на финансирование пенсий, больше на 306 миллионов манатов, или на 6% по сравнению с утвержденным бюджетом текущего года".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов во время обсуждения в Милли Меджлисе проекта изменений в госбюджет на 2022 год.

Он отметил, что в результате оздоровительных мер, проводимых в системе персонифицированного учета и пенсионного обеспечения, а также усиления контроля в судебных разбирательствах, объем средств, присвоение которых было предотвращено, составляет 711 миллионов манатов без применения коэффициентов индексации и 791 миллион манатов с применением индексации.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "791 milyon manatın pensiya adı altında mənimsənilməsinin qarşısı alınıb"

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