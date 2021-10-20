Замминистра: Повышение соцвыплат коснется 1,8 млн человек

"Исходя из подписанного президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о дополнительных мерах по защите социального благополучия населения в ближайшие два месяца должны быть подготовлены предложения в связи с увеличением соцвыплат. Это в основном связано с соц

"Исходя из подписанного президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о дополнительных мерах по защите социального благополучия населения в ближайшие два месяца должны быть подготовлены предложения в связи с увеличением соцвыплат. Это в основном связано с социальными выплатами в виде зарплат, трудовых пенсий, социальных пособий и стипендий".

Об этом Report заявил заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов.

По его словам, прирост будет масштабным: "Повышение коснется примерно 1,8 млн наших граждан. Сейчас идет обсуждение госбюджета на будущий год. Мы думаем, что процессы будут идти параллельно. В будущем году мы станем свидетелями нового роста".

Замминистра напомнил, что социальный рост имел место в 2019 и 2020 годах: "Этот рост будет логическим продолжением социальных реформ".