Замминистра: Начата работа по созданию филиалов центров DOST на освобожденных территориях

"Особое место в работах по восстановлению освобожденных территорий будет отведено Министерству труда и социальной защиты населения. На этих территориях обязательно должна быть социальная инфраструктура".

"Особое место в работах по восстановлению освобожденных территорий будет отведено Министерству труда и социальной защиты населения. На этих территориях обязательно должна быть социальная инфраструктура".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли в ходе выступления на конференции "Великое возвращение: возрождение культуры".

По его словам, на освобожденных территориях в первую очередь будет обеспечено создание социальной инфраструктуры, центров профессиональной подготовки: "Создание филиалов центров DOST в Карабахе является одним из важных вопросов. Начаты работы в этом направлении. В этих регионах будут реализованы проекты по обеспечению занятости, созданию малого бизнеса".