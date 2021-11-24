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Замминистра: Начата работа по созданию филиалов центров DOST на освобожденных территориях

Замминистра: Начата работа по созданию филиалов центров DOST на освобожденных территориях "Особое место в работах по восстановлению освобожденных территорий будет отведено Министерству труда и социальной защиты населения. На этих территориях обязательно должна быть социальная инфраструктура".
Социальная защита
24 ноября 2021 г. 18:27
Замминистра: Начата работа по созданию филиалов центров DOST на освобожденных территориях

"Особое место в работах по восстановлению освобожденных территорий будет отведено Министерству труда и социальной защиты населения. На этих территориях обязательно должна быть социальная инфраструктура".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли в ходе выступления на конференции "Великое возвращение: возрождение культуры".

По его словам, на освобожденных территориях в первую очередь будет обеспечено создание социальной инфраструктуры, центров профессиональной подготовки: "Создание филиалов центров DOST в Карабахе является одним из важных вопросов. Начаты работы в этом направлении. В этих регионах будут реализованы проекты по обеспечению занятости, созданию малого бизнеса".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azad edilən ərazilərdə DOST filiallarının yaradılması istiqamətində işlərə başlanılıb"

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