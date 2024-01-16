Замминистра: На освобожденных территориях работой обеспечены 1138 человек

Обеспечено трудоустройство 1138 человек, переселенных на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.
По его словам, на данный момент ведется работа по обеспечению занятости 798 человек.
А.Алиев напомнил, что с 1 января 2023 года назначено единовременное социальное пособие для поддержки специалистов, проживающих и работающих на освобожденных от оккупации территориях. Размер этого пособия составляет 600 манатов.