Замминистра: На освобожденных территориях работой обеспечены 1138 человек

Обеспечено трудоустройство 1138 человек, переселенных на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Обеспечено трудоустройство 1138 человек, переселенных на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

По его словам, на данный момент ведется работа по обеспечению занятости 798 человек.

А.Алиев напомнил, что с 1 января 2023 года назначено единовременное социальное пособие для поддержки специалистов, проживающих и работающих на освобожденных от оккупации территориях. Размер этого пособия составляет 600 манатов.