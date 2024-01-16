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Замминистра: На освобожденных территориях работой обеспечены 1138 человек

Замминистра: На освобожденных территориях работой обеспечены 1138 человек Обеспечено трудоустройство 1138 человек, переселенных на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Социальная защита
16 января 2024 г. 12:08
Замминистра: На освобожденных территориях работой обеспечены 1138 человек

Обеспечено трудоустройство 1138 человек, переселенных на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

По его словам, на данный момент ведется работа по обеспечению занятости 798 человек.

А.Алиев напомнил, что с 1 января 2023 года назначено единовременное социальное пособие для поддержки специалистов, проживающих и работающих на освобожденных от оккупации территориях. Размер этого пособия составляет 600 манатов.

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Версия на английском языке ФотоDeputy minister says 1,138 people provided with jobs in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə 1138 nəfərin məşğulluğu təmin olunub

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